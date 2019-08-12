وزير الدفاع في لبعا...وسياسة دعم الجيش مستمرة

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في إطار جولاته الداعمة للجيش اللبناني، زار وزير الدفاع الياس بو صعب منطقة جزين، وكان له محطّة مهمّة في بلدة لبعا الجزينيّة، حيث تمّ ازاحة الستار عن نصب تذكاري للجيش.

وكان لبو صعب كلمة شدّد فيها على أنّ"الجيش ضحى ليحرر الارض، وهو الذي ينتشر على الحدود الجنوبية بوجه العدو الاسرائيلي، والمنتشر في اعالي الجبال لوقف التهريب والمعابر غير الشرعية، والذي قاتل الارهابيين التكفيريين، والذي يتسلم زمام الامن في الداخل مع القوى والاجهزة الامنية الاخرى، هذا الجيش هو الذي نعول عليه كي نستطيع بناء وطننا، انه الجيش اللاطائفي واللا مذهبي والوطني".

وأكد ان "الجيش اللبناني هو دائما مصدر امان وثقة، ولن نقبل يوما ان يمس احد بمعنوياته، على الرغم من كل ما يقال بوسائل الاعلام، وفي النهاية الجميع يسلم بأن الجيش هو حامي الدستور، والإقتصاد والأمن والإزدهار".

ومن جهتة، شكر رئيس بلدية لبعا السيد فادي رومانوس وزير الدفاع على دعمه المستمرّ للجيش.

وعبّر رومانوس عن فرحته بافتتاح ساحة للجيش في لبعا متمنياً انشاء ساحة مشابهة لها في عبرا، موكداً أن "لبعا لن تنسى أن الجيش حرّرها بقيادة الرئيس السابق إميل لحود، وأن أولاد لبعا لم يعودوا إليها من خلال السياسة بل من خلال الجيش".

وتوجّه رومانوس للوزير بوصعب قائلاً: "نرحب بك كوزير للدفاع وكصديق وكمستثمر، فقلوبنا ومنطقتنا وبيوتنا مفتوحة لك في أيّ حين".

وحضر المناسبة حشد شعبي، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية وفعاليات المنطقة.