كيف سيكون الطقس بداية هذا الأسبوع؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:





- الحال العامة: كتل هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط.





- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الاربعاء: قليل الغيوم دون تعديل بذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات.





- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة. فوق الجبال من 17 الى 30 درجة. في الارز من 13 الى 26 درجة. في الداخل من 17 الى 37 درجة.





- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.





- الإنقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.





- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.





- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.





- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل 755 ملم زئبق.



