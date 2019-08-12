بماذا تعهد الوزير بوصعب؟

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تعهد وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب بـ«أننا لن نر طرقات تقفل بعد اليوم أمام أحد، لا على أهلنا في الجبل بجميع طوائفهم ولا على أهلنا في الشمال أو الجنوب أو البقاع أو بيروت خلال تجوالهم في الأراضي اللبنانية». وقال بوصعب: «لبنان يقول اليوم خلصنا من الماضي الأليم. خلصنا من زمن الميليشيات. نحن نريد دولة. ولأهلنا في الجبل أقول نحن وإياكم سنبني الدولة، بالشراكة الحقيقية وبمنطق الدولة الذي سيحفظه لنا الجيش اللبناني الذي نفتخر بأننا نحتفل بافتتاح هذه الساحة باسمه».



وشدد وزير الدفاع، خلال افتتاح ساحة باسم الجيش اللبناني في عين دارة، على أن «الجيش هو الضمانة لكل اللبنانيين، فلا ازدهار ولا اقتصاد إذا لم يتوفر الأمن، ولا أمن إذا لم يكن جيش نلتف حوله، وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة».



وأكد بوصعب أن «الجيش هو الضمانة لكل اللبنانيين وهو الذي يحمينا ويحمي أمن الوطن مما يؤمن الازدهار والإنماء، فلا ازدهار ولا اقتصاد إذا لم يتوفر الأمن، ولا أمن إذا لم يكن جيش نلتف حوله، وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة». وأضاف: «لا جيش إذا لم يقتنع الجميع بالاحتضان الكامل للجيش وأن الخلاص الوحيد للبنان هو دائما بالتفافنا حول المؤسسة العسكرية. جيشنا هو الذي يسهر على صون الدستور وحماية الحريات».



وشدد بوصعب على أن «الرئيس القوي أثبت دوره في جمع اللبنانيين، ودور الرئيس بالتمسك بالقضاء ومنطق الدولة وبالقانون، عبر محاكمة عادلة والتمسك بفرض الأمن»، في إشارة إلى المصالحة في بعبدا. وقال: «لا مناطق مقفلة على أحد، وحق أهلنا في الجبل، في عين دارة وفي بعقلين وفي المختارة وفي خلدة وفي كل الجبل، من حقهم أن يذهبوا إلى ضهور الشوير وجونيه والبترون من دون أن يستأذنوا أحدا، وحق لنا أن نأتي إلى الجبل من دون أن نستأذن أحدا. هذا هو منطق الدولة التي نطمح إليها وهذا هو الموقف الذي تكرس البارحة في قصر بعبدا».