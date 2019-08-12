فاجعة لبنانية في الاغتراب: أنقذهما ولم يتمكن من إنقاذ نفسه!

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ناشدت عائلة الشاب حسين فشيخ، من بلدة بطرماز في الضنية، جميع المسؤولين المساعدة في معرفة مصير إبنهم الذي فُقد أثناء غرقه في نهر بمنطقة كونكاري بدولة غينيا في إفريقيا، بعد محاولته إنقاذ شخصين من الغرق كان التيار جرفهما، ولم يُعرف مصيره حتى الآن.

وفي التفاصيل ذهب أربعة أشخاص صباح الأحد للإستمتاع بعطلة عيد الأضحى وغرقت شابة لبنانية وشاب من التابعية المصرية أثناء السباحة في النهر بالقرب من شلال، فهرع فشيخ لإنقاذهما ونجح، لكن الشاب لم يتمكن من إنقاذ نفسه إذ جرفه التيار في النهر، ولا يزال مفقودًا حتى الساعة.

وتتابع فرق الإنقاذ بحثها عنه.