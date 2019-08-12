موجة الحرّ وصلت.. طقس لبنان لاهب وجاف

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" أن قيم المنخفض الهندي الموسمي فوق شبه الجزيرة العربية تدنت وتمددت الموجة الحارة نحو تركيا، وغطت لبنان وسوريا والأردن، وسوف ترتفع درجات الحرارة بين الإثنين والأربعاء لتلامس 37/38 درجة في البقاع و 33/34 على الساحل و 43 في دمشق، بانتظار وصول منخفضات جوية باردة نحو جنوب تركيا مساء الأربعاء فتلطف الأجواء وتتراجع درجات الحرارة فوق لبنان وسوريا وشمال مصر وفلسطين بمعدل ثلاثة درجات مئوية.

طقس لبنان والمنطقة ليومي الاثنين والثلاثاء، حار ورطب ساحلاً، لاهب وجاف بقاعاً وفي دمشق والأردن.

الحرارة على الساحل: 33/24

في طرابلس: 35/26

على الجبال 1200 متر: 30 درجة تنخفض ليلاً الى 21 درجة

في البقاع: 37/38 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.

الرطوبة: على الساحل 88% وفي الداخل: 45%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية،

الضغط الجوي: 1005hpa