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جريصاتي: لن أتراجع أمام مافيا المقالع والكسارات

12
AUGUST
2019
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إفتتح وزير البيئة فادي جريصاتي ورئيسة وأعضاء جمعية Green Cedar Lebanon باسكال شويري سعد ولارا حنا الدبس وكاتي تيّان غابة أرز الفنانين في كفردبيان التي تضمّ الف شجرة أرز بحضور النواب شامل روكز وإدي معلوف وروجيه عازار ونعمت افرام وانطوان بانو ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز والوزير السابق زياد بارود ورئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد ورئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة ورئيسة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين ورئيسة جمعية " رودز فور لايف " زينة قاسم وعدد من الفنانين الذين رسموا الارزة قبل أشهر وعدد من الاعلاميين والناشطين البيئيين.

وقد قصّ وزير البيئة والحاضرون الشريط عند مدخل الغابة على وقع النشيد الوطني ثم على وقع الموسيقى وقصيدة للفنان رودي رحمة عن الارز مما جاء فيها " يا رب أرزك نسر بهالجو صغيرة الارض من فوق بعيونو، زرعتو إنت قبل العتم والضو تيحمل التاريخ عغصونو.من خيال تاجو بتوقع التيجان وبخيال تاجو عم بتمرّ دهور، هو الملك والمملكة لبنان وكرامتو صار الملك ناطور واقف على راس الجرد لا ينهان ولا يكون مرة خاطرو مكسور".

وقال جريصاتي في كلمته: جميعكم بات يعرف اليوم أنني أخوض معركة كبيرة جداً لأحمي ما يُسمى ممر الارز Corridore des Cedres وطريق القمم، وهذه مسألة أدفع ثمنها بشكل كبير ولاسيما بالشخصي وأتعرّض لكثير من الضغط لأن هذه المنطقة هناك من يريد أن يقيم فيها اشياء أخرى وهناك مخططات لمقالع وكسارات لاطماع بعض الناس وهناك مافيا كبيرة جداً ليست موافقة على أن هذه المنطقة من القمم والتي هي ممر الارز هي أرث ملزمون بالحفاظ عليه مهما كلّف الامر، أعدكم وأتعهّد امامكم أنه مهما تعرّضت لضغوط لن أهرب ولن أتراجع عن حماية ممر الارز Corridore des Cedres".

 

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