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بالفيديو: ضابط من قوى الأمن ينقذ مبنى في بيروت من كلب شرس

11
AUGUST
2019
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 استفاق سكان أحد الأبنية في منطقة الرملة البيضاء صباح اليوم الاحد، على كلب شارد من الحجم الضخم وهو يُعد من فصيلة الكلاب الشرسة يحاصر مدخل المبنى الذين يقطنونه، الامر الذي تسبب بحال من الذعر في نفوس السكان والاطفال. 

ولم تفلح الإتصالات بالجمعيات التي تُعنى بالرفق بالحيوانات بأية نتيجة خصوصاً أنه يوم عطلة والجميع خارج السمع، وفق أحد سكان المبنى الذي أكد في اتصال مع موقع رادار سكوب أنه حاول جاهداً الإستنجاد بأكثر من جهة إلا أن محاولاته باءت بالفشل. فلم يبقى له إلا الإتصال بقوى الأمن الداخلي.

في السياق عينه تروي احدى السيدات لموقع رادار سكوب، أن "دورية من فوج طوارئ بيروت في قوى الأمن الداخلي بقيادة ضابط شُجاع كانت حبل الخلاص التي أنقذتنا ولولاهم لا زلنا قيد الحصار داخل منازلنا حتى الساعة."

وبحسب التفاصيل التي حصل عليها رادار سكوب، فإن ضابط برتبة نقيب من فوج طوارئ بيروت، تمكن بمهنية عالية من تهدئة الكلب بعد تأمين الأكل والشرب واستدراجه بإحتراف الى مدخل المبنى حيث اقتاده الى الآلية العسكرية بعد ان سيطر عليه بشكل كامل دون أي عنف، وقد تم تسليمه الى جمعية Beta للرفق بالحيوانات بشخص السيدة باولا ربيز التي تولّت الإعتناء به. وقد أثنى سكان المبنى على كفاءته وشجاعته التي كانت واضحة في آدائه.

فهنيئاً لقوى الأمن بهذا العمل الإنساني وهنيئاً لنا بضابط تنحني له القبعات إجلالاً لإنسانيته وشجاعته وكفاءته.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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