كيف انعكست لقاءات بعبدا على القطاع السياحي؟

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سلسلة مترابطة بين الاستقرار الامني وعودة العمل الحكومي واستئناف الموسم السياحي تزامناً مع اول ايام عيد الاضحى، كل ذلك اتى ترجمةً للقاء المصارحة في بعبدا. فاصحاب المؤسسات السياحية يؤكدون ان الحركة عادت ليس فقط الى العاصمة بيروت بل الى باقي المدن والقرى السياحية.



نسبة الاشغال في الفنادق في ارتفاعٍ مستمر هذا العام



خطط للاستثمار في القطاع السياحي تنجز تدريجياً ايماناً من اصحاب المنشآت السياحية بالمستقبل الاقتصادي للبنان.



الاستثمار في القطاع السياحي يتطلب بالدرجة الاولى توفير ارضية امنية وسياسية مستمرة وهذا ما يعوّل عليه اصحاب المؤسسات السياحية حتى نهاية الموسم وبداية السنة الجديدة