"كمشة قمح" من تنظيم لجنة العمل الرسوليّ التطوّعيّ في جمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات

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تنظّم لجنة العمل الرسوليّ التطوّعيّ في جمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات حملة إجتماعيّة بعنوان #كمشة_قمح، تذكّر بدور المكرّم البطريرك الياس الحويّك الإجتماعيّ الإنقاذيّ خلال الحرب العالميّة الأولى من المجاعة الّتي أودت بحياة ثلث سكّان لبنان.

تندرج هذه الحملة ضمن سلسلة نشاطات السنة الإحتفاليّة بمناسبة إعلان البطريرك الياس الحويّك مكرَّمًا والسّنة التحضيريّة للإحتفال بالمئويّة الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير.

تنطلق هذه الحملة من الدير الأمّ للجمعيّة في عبرين ومنه إلى مختلف المناطق اللبنانيّة (البترون، جبيل، جونيه، بيروت، علما الشعب، صغبين، زحله، دير الأحمر، بشرّي)، وتستمرّ لمدّة 7 أيّام من 19 إلى 25 آب 2019.

يشارِك في هذه الحملة 50 شابّة وشابّ من مختلف المناطق اللبنانيّة، يوزّعون #كمشة_قمح على سكّان المدن المذكورة مع مطويّة (Flyer) تعرّف بالحملة.