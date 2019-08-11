معوض يستقبل المطران نفاع على رأس وفد من كهنة الأبرشية

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زار وفد من كهنة الأبرشية يتقدمهم النائب البطريركي العام على جبة بشري وزغرتا – اهدن المطران جوزيف نفّاع رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في إهدن بحضور عدد من المسؤولين في الحركة، وذلك بعد الخطأ البروتوكولي بحقه في العشاء الذي نظمته أبرشية زغرتا- إهدن على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبهدف إيضاح الخطأ غير المقصود، والتشديد على متانة العلاقة بين الأبرشية ومعوض.

وتخلل اللقاء بحث في مختلف المواضيع التي تهم الأبرشية وزغرتا الزاوية، وتم الاتفاق على متابعة عدد من المواضيع لخدمة أبناء المنطقة.