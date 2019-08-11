عناوين الصحف ليوم الأحد 11 آب 2019

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الأنباء: أعادت عون إلى موقع الحكم وكرست زعامة جنبلاط للجبل ..وبري أقنع حزب الله بإطفاء محركات التصعيد

جلسات الحكومة تكرس مصالحة «قبرشمون»





الديار: استغراب عدم رد وزارة الخارجية برئاسة باسيل على تدخل السفارة الأميركية لبنانيا

الحكومة استأنفت عملها والأجواء السياسية افضل وبعد شهر تظهر خطوات اقتصادية مالية وإيجابية

سلامة: الاجتماع المالي الاقتصادي ممتاز ومصادر مصرف لبنان ترد على التهجم على المركزي



الشرق الأوسط: جلسة هادئة للحكومة اللبنانية

تجنبت الحديث عن أحداث الجبل



الحياة: طرح إجازة العمل للفلسطينيين يثير سجالا بين الحريري وأبو فاعور وبين وزراء "القوات" وبوصعب

حكومة لبنان تلتئم بلا سلام ولا مصافحات بين "الإشتراكي" و"الديموقراطي اللبناني"



النهار: بدء الاستحقاق الأخطر بعد شكليات المصالحة