عقوبات أميركية على شخصيات ومؤسسات لبنانية

A + A -

يبدو ان واشنطن مصممة من خلال وزارة الخزانة والخارجية وحتى البيت الأبيض على الاستمرار في فرض عقوبات وفق لوائح تضعها تدريجيا على شخصيات لبنانية منها قد يكون رسمياً ومنها من يكون حزبياً ومنها مؤسسات تكون تخص رجال اعمال سياسيين او غير سياسيين. وتركز واشنطن على وضع اللائحة على قاعدة اقتراب هؤلاء الشخصيات في مواقفهم من حزب الله وتأييدهم لمواقفه او الدفاع عن مواقف حزب الله وهذا هو العنصر الأساسي في وضع لوائح العقوبات الأميركية على الشخصيات الرسمية والشخصيات المدنية غير الرسمية والمؤسسات، وهي مدى علاقتهم او اقترابهم او دفاعهم او تأييدهم لحزب الله.

ولن تصدر لائحة طويلة فجأة بل سيتم كل أسبوع او أسبوعين صدور لائحة بـ 4 او 5 أسماء مع ان أجواء صدرت وهي قريبة من السفارة الأميركية ان لائحة هامة ستصدر قريبا في فرض عقوبات على شخصيات رسمية وشخصيات تعمل في الشأن العام واقتصادية وحتى صحافيين وأصحاب مؤسسات مالية وكلهم تعتبرهم واشنطن من المقربين من حزب الله.