بو صعب: انتهى زمن الميليشيات ونحن مَن سيبني الدولة

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قال وزير الدفاع الياس بو صعب خلال افتتاح ساحة باسم الجيش في عين دارة إن لقاء الأمس في بعبدا أثبت دور الرئيس القوي بجمع اللبنانيين وبالتمسك بالقضاء وبفرض الأمن وبمنطق الدولة وبالقانون عبر محاكمة عادلة.



وأضاف بو صعب: الجيش هو ضمانة لجميع اللبنانيين وهو الذي يحمي أمن الوطن ولا ازدهار ولا اقتصاد من دون أمن ولا أمن من دون جيش وقوى أمن وأمن دولة وأمن عام



وزير الدفاع أكد أنه من حق أهل الجبل الدخول إلى مناطق لبنان كافّةً من دون إذن أحد ودم الضحايا الذين سقطوا "ما رح ضيعان" والطرقات لن تُقفَل بعد اليوم.



وختم بالقول "خلصنا من زمن الميليشيات" ونحن مَن سيبني الدولة وسنكون على موعد في الساحات القادمة.