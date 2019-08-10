" شمس الأغنية" تشكر الرئيس عون..

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اعربت شمس الغنية نجوى كرم عن شكرها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المصالحة أمس بعد حادثة قبرشمون التي جرت في بعبدا بين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وكتبت كرم في تغريدة عبر "تويتر" ارفقتها بـ"هاتشاغ" (#ميشال_عون) ما يلي: "الفن السليم من السياسة السليمة، والسياسة السليمة تعطي بلد متطور. لا نريد حلا سوى التعايش والتحابب لوطن راق وجميل. منشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هالمبادرة الرائعة اللي بتطمئن كل اللبنانيين وكل الأطراف. وهيك إيد واحدة بتعمل مستقبل بلد".