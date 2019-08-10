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خاص - ماذا حصل داخل جلسة اليوم؟!

10
AUGUST
2019
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تحدثت معلومات انه في نهاية الجلسة طلب الوزير قماطي التكلم عن موضوع العمالة الفلسطينية، فاخذ الحريري الكلام وقال يجب تجميد مفعول قرار وزير العمل ليحال الملف الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب. في هذا الوقت تدخل حصباني وقال لننتظر عودة الوزير المعني وناخذ القرار بوجوده أما بوفاعور فأكد وقوفه مع مطلب القوات مما اثار استياء الحريري و بعدها تدخلت الوزيرة شدياق و اكدت على مطلب حصباني بعدها تدخل ابو فاعور ثانية مقترحاً أن يتخذ القرار بغياب ابو سليمان لكن من دون الكلام عنه بالإعلام لعدم احراج الوزير المعني. بعدها تدخّل الوزير بو صعب وقال "من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون، لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير وان يسترده، لا داعي للعجلة اليوم والموضوع ممكن مناقشته بعد عودة الوزير". وبحسب المعلومات ان مجلس الوزراء اخذ برأي بو صعب وسار به، وفي هذا الاطار لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر إن دل على شئ يدل على تطابق موقف تكتل لبنان القوي مع وزراء القوات بعدم منع وزير من تطبيق قانون، فتكتل لبنان القوي كان قد قال أنه لا يمكن منع وزير من تطبيق القانون.


أما اللافت فموقف الوزير بو فاعور الذي دعا لوقف مفعول قرار وزير العمل ولكن من دون نشره في الاعلام.

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