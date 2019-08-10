شبيبة الأكاديمية المارونية من 20 بلداً يواصلون رحلة العمر إلى لبنان للتعرف إلى تاريخهم

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بدعوة من المؤسسة المارونية للانتشار، يواصل مئة شاب وشابة متحدرون من أصول لبنانية من أكثر من عشرين بلداً زيارتهم للبنان في إطار مشاركتهم في "الأكاديمية المارونية" التي بدأت في الثالث من آب وتختتم في الثامن عشر منه بعد أن يكون هؤلاء الشباب والشابات قد وشاركوا في عدد من المحاضرات التثقيفية واطلعوا من خلالها على تاريخ بلدهم الأم وتاريخ كنيستهم وجالوا على المواقع الأثرية والدينية والثقافية في مختلف المناطق اللبنانية.

وبعد محطة السادس من آب حيث زار وفد الشبيبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، كانت إحدى أبرز محطاتهم بالأمس في المقر البطريركي الصيفي في الديمان حيث استقبل الوفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وقد حضر اللقاء رئس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج ونائبة الرئيس - رئيسة الأكاديمية المارونية - السيدة روز الشويري، وعضوا مجلس الأمناء أنطوان وربيع افرام وعقيلتاهما، ومديرتها هيام البستاني، فضلًا عن عدد من الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية في أقضية الشمال الذين حضروا إلى الكرسي البطريركي الصيفي للترحيب بالطلّاب.

ووزّع البطريرك الراعي خلال اللقاءعلى الأعضاء الجدد في مجلس أمناء المؤسسة المارونية للانتشار مراسيم تعيينهم. وهم: جو خوري، طوني لبابيدي، فادي شمعون، باسكال أبو جودة، وداني عون.

وأقيم بالمناسبة قداس إلهي على نية الانتشار ترأسه البطريرك الراعي وعاونه المطرانان جوزيف نفاع والياس نصار والمدبر العام للرهبنة المارونية الأب طوني فخري وعدد من الكهنة والرهبان، بحضور النائب اسعد درغام ممثلاٍ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، النائب جوزيف اسحق ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض والنائب نعمة افرام والوزير السابق ابراهيم الضاهر، ورؤساء اتحادات بلديات بشري وزغرتا والكورة وعقيلاتهم وعدد كبير من رؤساء بلديات المنطقة والشمال ورئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث نوفل الشدراوي الى جانب مسؤولي المؤسسة والأكاديمية والطلاب. وجاء في عظة البطريرك الراعي: "يسعدنا اليوم ان نحتفل مع الشبيبة التي شرفتنا من اكثر من 18 بلدا وهم يشاركون في دورات الاكاديمية التي تنظمها المؤسسة المارونية للانتشار حتى يتعمقوا سياحياً وثقافياً ودينياً واثرياً لمعرفة لبنان. وأود ان أقول لشبيبتنا المشاركين ان هذه الاعمال من صلب الانجيل ويكتسبون من خلالها العلم والثقافة والايمان ليستفيدوا منها في البلدان التي يعيشون فيها واقول لكم شكرا لانكم سفراء لبنان في البلدان التي تعيشون فيها وفي جامعاتكم و وتنقلون الى المجتمعات التي تعيشون فيها ما رأيتموه في لبنان وأشكركم على الرسالة التي تقومون بها. واتمنى لكم متابعة غنية وسعيدة في البرامج المهيأة لكم".

يتسلم طلاب الأكاديمية المارونية شهادات تخرجهم في احتفال رسمي يقام ليل الجمعة في السادس عشر من آب، ثم يقومون في اليوم التالي بجولة "على خطى المسيح" حيث يزورون المواقع والقرى التي مر فيها السيد المسيح في منطقتي صيدا وصور جنوب لبنان. وفي اليوم الأخير من البرنامج سيتسنى للطلاب زيارة قراهم التي يتحدرون منها.