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أصحاب العقارات المتضررين من إقامة مزارع في كفريا يوجّهون كتاباً إلى وزير الصحة: نطلب من معاليكم الوقوف الى جانب الحق

10
AUGUST
2019
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كتاب موجه الى معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق: 

نفتخر ويفتخر الشعب اللبناني بمختلف شرائحه، بوجود الدكتور جميل جبق على رأس وزارة الصحة، الوزير الذي وضع إنتماءه الى الإنسانية أولا، قبل أي إنتماء سياسيٍ، بشهادة الذين يختلفون معه في التوجه السياسي، قبل الذين يتفقون معه في الرأي، الطيبب الوجداني، الحريص على كرامة المواطنين، الساهر على سلامتهم الصحية، وتأمين إستشفائهم، ودوائهم، بكل أريحية، والتصدي لكل أشكال مافيات الأدوية.. نعم لقد بعث فينا الدكتور جبق الأمل، بإمكان إنطلاق ورشة إصلاحية في البلد، من خلال عمله الدؤوب وسعيه الدائم الى صون كرامة اللبنانيين والسهر على صحتهم وسلامتهم.

إنطلاقاً من إيماننا بصوابية قرارته وإنحياذه للحق، نطالبه أن ينصفنا ويمنع أحدى شركات الدواجن، من إقامة مزارع تابعة لها في منطقة كفريا في قضاء زغرتا، غير مستوفية للشروط القانونية على الإطلاق، بحسب تقارير الخبراء الصحيين المعنيين في منطقة الشمال، وكلها موجودة في الدوائر المعنية في وزارة الصحة، وهي لا تبعد الا نحو 50 مترا، عن البيوت السكنية، وهذا الأمر موثق، من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وقرار المجلس موجود أيضاً في الملف في وزارتكم الموقرة .. لذلك نطلب من معاليكم الوقوف الى جانب الحق، وإنصافنا، كما عهدناك.


أصحاب العقارات في كفريا المتضررين من إقامة المزارع المذكورة

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