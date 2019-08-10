عناوين الصحف ليوم السبت 10 آب 2019

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الاخبار

مصالحة بعبدا: اللي استحوا ماتوا!

الجمهورية

"مصالحة" ترمم التسوية والحكومة

"مصارحة ومصالحة" أقفلتا قبرشمون .. ومجـــلس وزراء هادئ وقصير اليوم

البناء

مصالحة بعبدا تطوي حادثة قبرشمون والتعطيل الحكومي بمبادرة من بري

المحكمة العسكرية للتحقيق... والقرار للحكومة بعدها... والضمانات للجميع

اللواء

المصارحات والإجراءات في بعبدا تجنّب لبنان أزمة مالية!

الخطوة المقبلة مصالحة بين حزب الله والتقدمي في عين التينة.. ومجلس وزراء خاطف اليوم

الديار

يوم طويل : اجتماع مصغر في السراي وموسع في بعبدا واجتماع مصالحة بين جنبلاط وارسلان

سماحة السيد حسن نصرالله ساهم بأكثرية الجهد للحل والمصالحة

L'Orient-Le Jour

Grand final du feuilleton : une réconciliation Joumblatt-Arslane dans l’urgence à Baabda

The Daily Star

Govt set to meet after breakthrough