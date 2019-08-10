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أسرار الصحف ليوم السبت 10 آب 2019

10
AUGUST
2019
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الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أنه لولا الإتصال الليلي الذي أجراه أحد الأحزاب بفريق سياسي لما
حصلت المصالحة في بعبدا.

أشاد مسؤول كبير بأداء أحد الوزراء معتبراً أنه تمكن من ضبط وزارته الأمر الذي أزعج الوزير السابق فاتصل به معاتباً: أفهم منك أن الوزارة في عهدي كانت "فالتة".

أعدت مجموعة من رجال القانون تقريراً تضمن ما وصفته "مخالفات ّفاضحة بالجملة" ارتكبها بعض النافذين وجرى تسليم التقرير إلى بعض المسؤولين.


البناء

خفايا
قال سفير دولة أوروبية في مجلس خاص إنّ لبنان يملك بوليصة تأمين ضدّ المخاطر بوجود قيادة سياسية خبيرة ومحنّكة وقديرة وتحظى بالثقة هي رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادي أمني مثابر وذكي ودقيق هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم للمصرف المركزي موضع ثقة العالم وكفاءة مالية متميّزة هو رياض سلامة، وتوجه نحو ضيوفه اللبنانيين ليقول أمامهم ربما تتمنّى دول كبرى أن يكون لديها أمثال هذه الشخصيات.


اللواء

غمز
لا يستبعد نائب بارز أن يكون بيان السفارة الأميركية، والخوف من تراجع التصنيف الإئتماني هو الذي سرّع الجهود لوقف التأزم السياسي..

همس
أبلغت السلطات النقدية الرسميين اللبنانيين أن لا مجال لحماية استقرار صرف الليرة، من دون توافق سياسي عاجل!

لغز
أبلغ قطب وسطي في ساعة متأخرة من فجر أمس أن قضية المجلس العدلي، لم تعد جدياً على جدول الأعمال.

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