زهران يكشف عن تعهد جنبلاط في بعبدا بتسليم 13 مطلوباً للقضاء

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علق مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر صفحته على الفايسبوك على لقاء بعبدا الذي جمع أرسلان وجنبلاط إلى الرؤساء الثلاث عون، بري، و الحريري بالقول: "كل لقاء في سبيل التهدئة بين اللبنانيين حسن، وبهدوء نسجل الملاحظات التالية:

في الشكل:

قال جنبلاط إنه لن يزور بعبدا واللقاء مع حزب الله حصراً..فزارها وصافح ارسلان، إلا أن الأهم من الشكل ما وعد به جنبلاط في بعبدا بتسليم 13 مطلوب للمحكمة العسكرية المدعية عليهم بجرائم تصل إلى عقوبة الإعدام"

وأضاف زهران "إذا كانت المصارحة السياسية خطوة نحو عقاب القَتَلة فهذا يسجل للقاء اليوم في بعبدا .. أما اذا حصلت محاولة الالتفاف عن التعهدات بتسليم القَتَلة فيعني عوداً على بدء.."

وختم زهران معايداً: "أضحى مبارك.. وكل الدعاء بأن يحفظ الله كل اللبنانيين وتكون خاتمة الجرائم و الأحزان".