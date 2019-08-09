مقبلون على ميثاقيّة محققة... أم أزمة (د. جورج حرب)

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د. جورج حرب -

يشعر الجميع في هذه المرحلة في لبنان، أن الأسقف الكلاميّة آخذة بالإرتفاع، وأن النفحة الطائفية فيها باتت واضحة في الكلام والرد، والرد على الردّ، البعض يطالب بالمناصفة، وآخر ينكرها دستورياً، وهناك فئة مغبونة ولكنها تُبقي على غبنها لأنها خائنة، طمعًا بمناصب أو تعبيداً لطموحات رئاسية، ودول إقليمية تهدّد إذا ما مُسّ الطائف، وأخرى غربية ترفض تغيير المسار الحالي في لبنان متابعةً لتنفيذ ترحيل الأقليّات من الشرق كما من لبنان.

المشكلة في لبنان ليست بين مسيحيين مغبونين ومسلمين أخذوا مكانهم في الإدارة العامة، وتصوير الأمر على أنه طائفي، إنما للتعمية على الحقائق الواقعة والواضحة والتي سوف نفنّدها كي لا نقع في الخطيئة، ممّا يطرح على اللبنانيين الإشكاليات التالية:

- لما ننسى الغبن الحاصل لأبناء منطقة بعلبك الهرمل ولدى كل مكوّناتها على الإطلاق، تلك المنطقة التي يسكنها أكثر من 500 ألف لبناني ولم يعيّن منهم موظفًا واحداً من الفئة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا، ناهيك عن الكلام الذي صدر بين ابن بعلبك وابن الجنوب وكلهم من أبناء طائفة واحدة ؟

- لما ننسى المشكلة التي حصلت قبل حادثة قبرشمون، وربما كانت مسببًا لها، والتي تمثلت بخلاف حادّ بين الإشتراكي والديمقراطي والتوحيد العربي على التعيينات الإدارية التي كانت مزمعة الحكومة على إجرائها، وكلهم من أبناء طائفة واحدة أيضًا ؟

- لما ننسى الخلاف الذي أخّر تشكيل الحكومة لأشهر عديدة بين الرئيس سعد الحريري من جهة، واللقاء التشاوري من جهة ثانية، وأليسوا من أبناء طائفة واحدة ؟

- لما ننسى الخلاف الذي نشب بين الأمير طلال أرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط حول توزير صالح الغريب ؟

أليست كلها أزمات طالت المجتمع اللبناني بين أبناء الطائفة الواحدة ؟ وألم تكن أسباب تلك الأزمات هي السلطة بتركيبتها بين وزير وموظفين داخل الدولة اللبنانية ؟

رغم ذلك، يطالعنا البعض اليوم، أن المطالب التي يسعى الوزير باسيل لتحقيقها، إنما هي طائفية وعنصرية ومن شانها تفجير البلد، بسبب أنهم يستأثرون بوظائف ليست لهم، كما يستأثرون بمراكز تخص حصراً مناطقهم وأحزابهم وليست طوائفهم أو مذاهبهم.

إنها الزبائنية الوظائفية التي بنوا عليها زعاماتهم، "فإذا ما هم ذهبت زبائنيتهم ذهبوا"، لم يبنوا أحزابهم على مبادئ وقيم بل على الخدمات اليومية الوظيفية، لذلك صبغوا مطالب الوزير باسيل بصبغة طائفية ومذهبية، رغم أن المردة والقوات يرفضون طرحها ولا يتبنوها، إلا إذا كانوا يعتبرونهم غير "مسيحيين".

إن مطالب باسيل ليست أكثر من مطالب إدارية بحتة، وصبغها بالطائفية يُشعر المسيحيين بالعزل، الذي لا يقبله احد على الآخر فكيف بالأحرى على نفسه، وعليهم أن يتأكدوا أنها مرتبطة بمطالب غبن إبن بعلبك الهرمل، وابن عكار، وابن الحزب الديمقراطي والتوحيدي، فالكلّ يشكوا من الغبن الذي حصل من قبل ميليشيات الطائف ويريد تصحيح الخلل، الذي يجب أن يبدأ ضمن المذاهب كما من ضمن الطوائف في الأمور الإدارية، كانعكاس للتصحيح الذي حصل على الصعيد النيابي والحكومي، فمن المخالف للمنطق السياسي أن تحصل شريحة لبنانية معينة لأية فئة انتمت، على ثقة ناخبيها، فتمثلها في الندوة البرلمانية بعدد كبير من النواب، كما وفي الحكومة بعدد لا يستهان به من الوزراء، ومع ذلك، تبقى هذه الفئة مغبونة داخل الإدارة العامة، مما سيولّد أزمة حكم كانعكاس طبيعي للنقمة العامة لدى الفئات المغبونة والتي صارت صرختها مسموعة لدى أروقة السلطة، فمن يمكنه أن يتخيّل وزيراً من شريحة معينة في لبنان، لا يُسمَح له بتحقيق التوازن الوطني والميثاقي داخل إدارة الوزارة التي يرأس؟

كي لا نضع اللائمة دائمًا على الآخر، وجب علبنا بموضوعية، الإضاءة على أن المسيحيين أيضًا يحملون جزءً كبيراً من مسؤولية الوضع الراهن، ضعاف النفوس منهم قبلوا بالطائف، وقاطعوا الإنتخابات في 1992، وتآمروا على خيرة الكوادر الوطنية في مقاومة الوجود السوري، ورفضوا فكرة مقاومة إسرائيل كعدوّ، وارتهنوا للغربي وللعربي طمعًا بسلطة أو بمال، واليوم، يرفضون ويناهضون فكرة الميثاقية داخل إدارات الدولة، ويشكلون غطاءً للغبن الواقع، وماذا ينفع الذهب وماذا تنفع السلطة بعد الخراب ؟

أما الشعب المسيحي وبكل موضوعية، لقد أعمت الكراهية قلوبهم، وكسرت الغيرة أحلامهم، أنظروا مواقع التواصل الإجتماعي والكلام الذي يُتداول على المجموعات الخاصة بكل مؤسسة عامة كانت أم خاصة، أنظروا للصور التي نجد على بعض المواقع واسلوب الحياة الذي لا يمت للواقع بصلة، أنظروا شبابنا وشاباتنا الذين يأخذون مصروفهم من أهلهم ويرفضون بعض الوظائف المتواضعة، أنظروا الأندية الليلة وأماكن السهر والسكر...، أنظروا طالبي التأشيرات للهجرة كما للسياحة، واللائحة سوف تطول إن أكملنا... على المواطن المسيحي أن يعرف أن لبنان الذي بناه اجداده لأنهم كانوا يدركون في حين أنه لا يدرك، وكانوا يتعاونون في حين أنه لا يتعاون، وكانوا متواضعون في حين أنه قد أعمى الغرور بصيرته، ممّا يؤكد لنا المؤكد أن المسيحيين فئات ثلاث: منهم من يريدون السلطة بأي ثمن حتى ولو كان المساومة على وجودهم وميثاقيتهم ومبادئهم كي لا أقول أكثر، ومنهم لامبالون بالذي يحصل فلا يفقهون بالسياسة إلا انتقاد من يطالب لهم بحقهم وكم نسمعها منهم بالمباشر " أنا لا أحب أحداً من السياسيين !"، ومنهم الذي أعمى بصيرته البذخ، فلا يريدون وظيفةً ولا ميثاقية ولا من يحزنون، وإن لم يغيّر المسيحيون ذهنيتهم في مقاربة القضايا الوطنية فالسلام على لبنان واللبنانيين

بعد ما تقدّم، نجد أن صرخة جبران باسيل أكثر من منطقية، والتصحيح وجب أن يحصل في آلية التوظيف نفسها، بدءً بالنظام الداخلي لمجلس الخدمة المدنية الذي تحوم حول آلية عمله ألف علامة إستفهام، وصولاً إلى نصوص دستورية ضامنة لهذه الآلية.

أما إذا ما رفض "الميثاقيون" تغيير الأمر الواقع، فوجب على كل الفئات المغبونة ومن كل الطوائف على الإطلاق، الوقوف إلى جانب باسيل، فالغبن يطالهم جميعًا فلماذا السكوت حتى الساعة؟ لأن العدل في التوزيع الوظائفي من شأنه أن يجنّب لبنان الأزمة الآتية، بسبب انتشار المسيحيين على مجمل الأراضي اللبنانية، فالعلاج المناطقي من شأنه أن يجنبها العلاج الطائفي، والذي يبقى واجب كل من احترم نفسه الا يتراجع عن طرحه، فهناك فئة تعيش الظلم والخضوع منذ ثلاثين عامًا، لا عجب إذا ما سكت الظالم، بل كل العار إذا ما سكت المظلوم.

في المحصلة، إن جبران باسيل لن يتراجع، وما يطرحه اليوم يلهج به المسيحيون بسرّهم، ومن يعارض طرحه من الأحزاب المسيحية سوف يُعزل شعبيًا داخل بيئته، فظروف 1989 التي يحذرونه منها تغيرت، أما اليوم، فتبقى رئاسة الجمهورية الضامن الأكبر لطروحات محقة، والجيش اللبناني أقوى من أن يعبث أحد بالأمن، دون أن ننسى المقاومة المتفهمة لهواجس مشروعة وتدعم بصمت وحق وشرف.