من هو الفائز بتصميم "نصب الحقيقة" في بيت التيار؟

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بعد دعوة التيار الوطني الحر جميع الطلاب والمهنيين والمهندسين للمشاركة في مسابقة تصميم النصب التذكاري للحقيقة الذي سيتم وضعه في بيت التيار في ضبيه، تم الإعلان اليوم عن اسم الفائز وهو شربل عويس.

النتيجة اتت بعد مناقشة طويلة ودقيقة للجنة التحكيم التي يترأسها رئيس التيار الوزير جبران باسيل والمؤلفة من الأعضاء فادي بصبوص شوقي شمعون ايلي جبرايل أنطوان فشفش ايلي خوري وجان بيار جبر. اللجنة استمعت الى أفكار المشاركين في المسابقة الذين قدموا 22 مشروعا عكس رؤيتهم لنصب الحقيقة.



باسيل اعتبر أن نصب الحقيقة هو تجربة مهمة وأمثولة يجب أن تعمم والهدف تخليد الحقيقة ودفن الكذب، معلنا عن أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال أموال الدعاوى القضائية التي سبق أن ربحها التيار وتلك التي سيربحها في المستقبل في ظل حملات الكذب والإفتراء التي يتعرض لها، ومحاولات تشويه حقيقة مسيرته الإصلاحية والوطنية.