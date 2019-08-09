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بالقول والفعل: بيّ الكل.

9
AUGUST
2019
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هكذا كان أمس، هكذا هو اليوم، وهكذا سيبقى حتى اللحظة الأخيرة من سنوات عهده الست.

 

بيّ الكل، لأنه يتجاوز الإساءات، ويستوعب التناقضات، ويتفهَّم الهواجس، ويستخرج منها مشهداً وطنياً جامعاً، يخجل منه المعطلون والمعرقلون والمهاجمون والمجرِّحون.

 

بيّ الكل، لأنه مصدر الأمل في زمن اليأس، وصوت الحق الذي يتحدى أصوات النشاز، ويهزمها، بإرادته الصلبة، وإيمانه القوي، وعزمه الذي لا يلين.

 

كم من مرة انتشل اللبنانيين من الغرق السياسي، وحدّثهم بما اعتقدوه أحلاماً وتمنيات، ليتبين مع الوقت، أن المستحيل في عُرفِه ممنوع، وأن الاستسلام عنده غير مطروح...

 

تماماً كما في جميع محطات مسيرته الطويلة، اليوم ايضاً، فعلها بي الكل.

 

ميشال عون يترأس لقاء مالياً، يخرج بقرارات نوعية، ثم يرعى لقاء مصارحة ومصالحة بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، في حضور نبيه بري وسعد الحريري، وبعد مساع حثيثة بذلها عباس ابراهيم.

 

النتيجة السياسية، عودة الحكومة وتكريس مسار العدالة، وجلسة لمجلس الوزراء الحادية عشرة من قبل ظهر الغد في بعبدا. أما مالياً، فإيجابية فورية، اعلنت عنها وكالة رويترز، ومفادها صعود السندات الدولارية اللبنانية وارتفاع إصدار 2030 إلى أعلى مستوى في أسبوع.

 

لبنان اذاً امام صفحة جديدة، واللبنانيون امام فرصة جديدة... عسى ألا تضيَّعها مناكفات جديدة، وعلى أمل ألا تطيح بها حسابات مصلحية ضيقة تبرز من جديد، في مقابل المشروع الوطني الكبير.

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