مديرية الجمارك: فتح كافة المراكز غدا لاستكمال إنجاز معاملات البضائع المتأخرة

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أشارت المديرية العامة للجمارك في بيان، الى أنه "اثر نشر قانون الموازنة العامة الذي تضمن إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية وفرض رسم مقطوع قدره 3 بالمائة على البضائع المستوردة مع بعض الإستثناءات، ما أدى إلى إرباك العمل الجمركي وتأخير إخراج البضائع وتكدس المعاملات، وإستيفاء هذا الرسم بصورة التأمين، وبناء على تعليمات معالي وزير المالية وتلافيا لإلحاق أضرار إضافية بأصحاب العلاقة وللاسراع بسحب بضائعهم وعدم تركها لمدة أطول"، فإنها تعلن عن "فتح كافة المراكز الجمركية غدا يوم السبت الواقع في 10/8/2019، لاستكمال إنجاز معاملات البضائع المتأخرة، تمهيدا لإستلامها، مع إمكانية إستلام البضائع وإخراجها في اليوم التالي".



وبالمناسبة تمنت المديرية "لجميع اللبنانيين عيد أضحى مباركا"، سائلة الله أن "يعيده عليهم باليمن والخير والبركة".