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جريصاتي عرض مع سفير بريطانيا تعزيز العلاقات.. رامبلينغ: الاقتصاد والمال اولوية ومرتاح للاجتماع المالي في بعبدا

9
AUGUST
2019
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التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بعد ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، السفير البريطاني كريس رامبلينغ وعرض معه التعاون القائم بين لبنان وبريطانيا وسبل تعزيزه.


وشدد السفير رامبلينغ خلال اللقاء، على "اهمية الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان في الفترة الراهنة"، وعلى "وجوب اعطائهما الاولوية".


واعتبر ان "الاستقرار السياسي والامني مهم وهو ينعكس حتما بشكل ايجابي على غيره من الاوضاع، الا ان الاهم يبقى في ايلاء الشأنين الاقتصادي والمالي كامل الاهتمام".


ورحب السفير البريطاني ب"الاجتماع المالي الذي سيرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم"، لافتا الى "اهمية بحث كل السبل الآيلة الى تحسين الشقين الاقتصادي والمالي وتعزيزهما لما فيه من تحفيز لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

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