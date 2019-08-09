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وزير البيئة لوهاب: العميد ابو جودة من خيرة الضباط ولا علاقة له بالطمر ببرج حمود

9
AUGUST
2019
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علق المكتب الاعلامي لوزير البيئة فادي جريصاتي على تصريحات رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب، قائلا "إن العميد المتقاعد ايلي ابو جودة هو من خيرة ضباط الجيش اللبناني ويشرّف المؤسسة العسكرية والبذّة العسكرية التي دافعت عن الوطن وحمت وتحمي الحدود، وهو يعمل في وزارة البيئةمن دون أي بدل مادي ويسعى بكل جهد لمنع الفوضى وليس لتغطيتها".

 

وفي بيان له، لفت المكتب إلى أن "نقل الستوكات من رمل وبحص هو حصراً من صلاحية وزارة الداخلية بناء على تعميم صادر عن وزيرة الداخلية ريّأ الحسن الى المحافظين عطفاً على الكتاب الرقم 430 تاريخ 2472013 المتعلق بآلية نقل الستوكات"، مشيراً إلى أن "الطمر في برج حمود ليس من صلاحية العميد ابو جودة ولا حتى من صلاحية وزارة البيئة بل هو أمر تابع لمجلس الانماء والاعمار ، ولا نعرف على أي اساس بنى الوزير وهّاب رأيه وكنا نأمل لو تواصل معنا قبل إطلاق موقفه".


وأكد "إننا سنبقى نعمل بمهنية وحِرفية كاملة بعيداً عن اي تدخل أو خلفيات سياسية، ونتمنى على الجميع أن يتعاطواويتعاونوا معنا على هذا الاساس من اجلمصلحة البلد وخدمة وتنظيماً لقطاع البيئة في لبنان".

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