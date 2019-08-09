للشهر الثالث خلاف المدير العام والوزير يحرم المئات من اجورهم

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منذ ثلاثة اشهر، وعقود اكثر من 400 متعاقد مع وزارة الشؤون الاجتماعية مجمّدة في احدى جوارير المدير العام، الذي يرفض اطلاق سراحها ليتمكنوا من قبض رواتبهم المتأخرة.

وارتفعت النقمة بشكلٍ كبيربعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية التي كان ينتظرها المتعاقدون عبثًا، حيث كانت حجة المدير العام الواهية انه لا يحق للوزير توقيع العقود قبل نشر الموازنة.وها هي الموازنة تنشر في الجريدة الرسمية وعقودهم لا تزال محجوزة.

مع العلم ان عقودهم ملحوظة في موازنات الوزارة والمشاريع التابعة لها وتخضع للقاعدة الاثني عشرية ولمبدأ استمرارية المرفق العام كما ان اغلبهم تعاقد مع الوزارة في السنين التي لم يكن فيها موازنات بين العامين 2005 و2017.

وعلى الرغم من كل الظلم الذي يعانونه، فإن اي متعاقد او اجير خدمة كما يسمى رسميًا، يجرؤ على التحدث علنًا، فالخوف يتملكّهم لانه يمكن فسخ العقد معهم فورًا وبأقل من "شحطة قلم".

فالمتعاقدون بموجب عقود إجارة الخدمة لا يمتلكون اية ضمانة او اية حماية اجتماعية، فمن سخرية القدر، ان الوزارة التي تعنى بحقوق الانسان وبتأمين الحماية والامان الاجتماعي للمهمشين، تهمّش موظفيها فتحرمهم من ابسط حقوقهم. فالمتعاقدون بموجب عقود إجارة خدمة، غير مسجلون بالضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من اي مكتسبات مادية او وظيفية او حتى معنوية.

وعلى الرغم من ان دوام عملهم ارتفع بسبب قانون سلسلة الرتب والرواتب الا انهم لم يستفيدوا من أية زيادة و من غلاء المعيشة، بحجة انهم لا يعتبرون لا من الموظفين ولا من المتعاقدين، فاصبحت رواتبهم ادنى بكثير من رواتب من يوازيهم في الادارة مع العلم انمعظمهم ما زال يتقاضى الراتب نفسه منذ سنين طويلة.

والاغرب من ذلك، ان مستشاري وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان يعبّرون باستمرار للمتعاقدين الذين يراجعون مكتب الوزير سرًا (خوفًا من غضب المدير العام)، عن تعاطف الوزير معهم وكأنهم يحتاجون الى وزير متعاطف لا الى وزير "قدّ الكرسي" يخبط على الطاولة ويجبر موظفًا في وزارته ولو كان مديرًا عامًا على تطبيق القانون وتسجيل العقود في مصلحة الديوان.

اما لماذا لا يتوجهون الى المدير العام لسؤاله عن عقودهم، يجيب المتعاقدين، انه اذا كان مدراء المشاريع ورؤساء المصالح يخافون التكلم مع المدير العام في الشؤون اليومية والروتينية بسبب مزاجيته وكثرة تقلّب آراءه فكيف يمكن لمتعاقد "بدو السترة" ان يدخل الى مكتب المدير العام ويحاول اقناعه بعدم تصفية حسابه مع الوزير على "ضهرنا".