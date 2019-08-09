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الرئيس عون يرأس بعد الظهر اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا في حضور الرئيسين بري والحريري ومسؤولين ماليين

9
AUGUST
2019
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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، يخصص للبحث في الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
 
النائب ادغار معلوف
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية واجتماعية وثقافية.
سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب ادغار معلوف واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة، والمشاريع التي يجري العمل لتنفيذها في قضاء المتن.
 
 
 
مركز تموز للدراسات والتكنولوجيا والتكوين على المواطنية
واستقبل الرئيس عون وفداً من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية" برئاسة الدكتور ادونيس العكرا الذي اطلع الرئيس عون على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دولي في بيروت ينظمه المركز تحت عنوان "المواطنية بين الهوية الثقافية والاندماج المدني"، يشارك فيه عدد من رجال الفكر والادب والرأي، وذلك في النصف الاول من كانون الاول المقبل.
قنصل لبنان الفخري في ليما- البيرو
وفي قصر بعبدا، قنصل لبنان الفخري في ليما- البيرو الدكتور حامد ابو ظهر الذي عرض مع رئيس الجمهورية علاقات لبنان مع ليما وسبل تطويرها.
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