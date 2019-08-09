living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من التيار في أوروبا وار الرئيس العماد عون

9
AUGUST
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شارك التيار الوطني الحر في منطقة اوروبا في الزيارة التي نظمها قطاع الانتشار برئاسة منسقه العام الدكتور مارك زبال يرافقه أمين سر قطاع الانتشار السيد وائل طويلة ووفود من مختلف القارات الى قصر بعبدا للقاء فخامة الرئيس العماد ميشال عون.
 
 
 
وشاركت منطقة اوروبا ممثلة بمنسق اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي ومساعد المنسق العام للانتشار السيد رالف معكرون وممثل اوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ. وبعد كلمة الوفد التي القاها الدكتور زبال، اعتبر فلفلي "اننا نأتي كل سنة الى قصر الشعب لاستمداد القوة والتحفيز من فخامة الرئيس". وشدد فلفلي "اننا وان كنا نأتي من بلدان تمارس الديموقراطية بعراقة الا اننا فخورون برئيس جمهورية لبنان في شرق معقد يمارس السيادة الوطنية والقرار الحر بشكل منقطع النظير". وأكد "اننا كما كنا الى جانب العماد عون في خياراته الاستراتيجية الرابحة فاننا الى جانبه ايضا في معركة صون الاقتصاد وليس صدفة ان نكون مع العماد عون في ٧ آب لما يمثل هذا التاريخ من رمزيات."
 
 
 
كما شارك في اللقاء منسقين جدد من ال ٢٠ دولة أوروبية التي يتواجد فيها التيار كأوكرانيا ورومانيا واليونان.
 
وبعد اللقاء شرب الجميع نخب اللقاء على غداء جامع قبل توجههم للمشاركة في وضع حجر الاساس لمركز التيار الوطني الحر في الضبية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout