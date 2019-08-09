وفد من التيار في أوروبا وار الرئيس العماد عون

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شارك التيار الوطني الحر في منطقة اوروبا في الزيارة التي نظمها قطاع الانتشار برئاسة منسقه العام الدكتور مارك زبال يرافقه أمين سر قطاع الانتشار السيد وائل طويلة ووفود من مختلف القارات الى قصر بعبدا للقاء فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

وشاركت منطقة اوروبا ممثلة بمنسق اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي ومساعد المنسق العام للانتشار السيد رالف معكرون وممثل اوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ. وبعد كلمة الوفد التي القاها الدكتور زبال، اعتبر فلفلي "اننا نأتي كل سنة الى قصر الشعب لاستمداد القوة والتحفيز من فخامة الرئيس". وشدد فلفلي "اننا وان كنا نأتي من بلدان تمارس الديموقراطية بعراقة الا اننا فخورون برئيس جمهورية لبنان في شرق معقد يمارس السيادة الوطنية والقرار الحر بشكل منقطع النظير". وأكد "اننا كما كنا الى جانب العماد عون في خياراته الاستراتيجية الرابحة فاننا الى جانبه ايضا في معركة صون الاقتصاد وليس صدفة ان نكون مع العماد عون في ٧ آب لما يمثل هذا التاريخ من رمزيات."

كما شارك في اللقاء منسقين جدد من ال ٢٠ دولة أوروبية التي يتواجد فيها التيار كأوكرانيا ورومانيا واليونان.

وبعد اللقاء شرب الجميع نخب اللقاء على غداء جامع قبل توجههم للمشاركة في وضع حجر الاساس لمركز التيار الوطني الحر في الضبية.