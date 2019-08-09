النائب طرابلسي يدين ما حصل في وزارة التبربية

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دان النائب د. ادكار طرابلسي الظروف التي تمّ فيها اصدار علامات الدورة الثانية للبكالوريا إذ تمّ سحبها ثم اعيد نشرها لتتغير النتائج بشكل مفاجئ فيرسب العشرات مما أثار تشكيكاً كبيراً في صحتها.

ورفض النائب طرابلسي تحميل المسؤولية لموظف واحد يكون كبش محرقة، وحمّل المسؤولية لإدارة الامتحانات، التي من المفترض بها التدقيق بأعمال وحدة المعلوماتية والنتائج قبل نشرها.

وطلب النائب طرابلسي إحالة الملف إلى التفتيش المركزي، وعدم الاكتفاء بتبسيط الأمور واظهارها كنتيجة لخطإ فنّي، وذلك لجلاء الحقيقة ولتحديد المسؤوليات ولانصاف الطلاب.

وكان النائب ادكار طرابلسي قد زار المركز التربوي للبحوث والانماء والتقى رئيسته الدكتورة ندى عويجان، يرافقه المحامي جميل مراد وبحضور محامية المركز الاستاذة جاكلين مسعود. حيث اطلع النائب طرابلسي على مشاريع المركز وبخاصة المشاريع المشتركة مع الجهات المحلية والدولية.

واطلع النائب طرابلسي على مشروع مرسوم سلسلة رتب ورواتب موظفي المركز التربوي الذي لم يصدر حتى تاريخه.

وأكد النائب طرابلسي دعمه لمطلب المركز والعمل على حلّ مسألة التباين بين ساعات العمل الاسبوعي (35 ساعة) التي أقرها قانون العمل الجديد وساعات العمل (40 ساعة) التي تُقرّها مراسيم المركز والتي تستند الى مراسيم تطبيقية تتمتع بقوة القانون .