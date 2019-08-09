نريد العدالة للجميع والاستغلال السياسي ليس وارداً في قاموسنا.. كنعان من الدكوانة: تعطيل الحكومة والقضاء تعطيل للوطن وعملهما واجب

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أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن "عمل الحكومة ليل نهاراً ليس خياراً او صلاحية بل واجب وطني ودستوري وضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتعطيلها هو تعطيل للوطن ومصالحه وتخل عن المسؤولية في ظرف حساسا ودقيق".



كلام كنعان جاء خلال تمثيله رئيس التيار الوطني الحر في العشاء السنوي لهيئة الدكوانة في التيار الوطني الحر، في حضور النائب ادكار معلوف ورئيس بلدية الدكوانة مار روكس ضهر الحصين أنطوان شختورة واعضاء المجلس البلدي والمخاتير، ومقرر مجالس الأقضية في التيار الوطني الحر بول نجم، ومنسق قطاع جبل لبنان في التيار هشام كنح ومنسق هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار عبدو لطيف وأعضاء الهيئة، وممثلي عن أحزاب المنطقة وفعاليات روحية واقتصادية واجتماعية.



واستهل كنعان كلمته بتوجيه التحية للهيئة الجديدة ومنسقها داني متى، كما الشكر للهيئة السابقة برئاسة المختار امين الخوري"، وقال " في ذكرى السابع من آب، نجدد العهد والإلتزام بقيمنا وخاصة بالديموقراطية والعدالة التي دفعنا ثمنها غالياً جداً من حياتنا وعمرنا وحريتنا، لا لنسمح بالتفريط بها اليوم، بل على العكس، فإن كل التضحيات ترخص أمام المحافظة عليها".



وقال " لقد دفعنا ثمن الديموقراطية نفياً وسجوناً، ورئيس الجمهورية الذي هو مؤسس التيار دفع الثمن هو وعائلته، وعاش في شبه اقامة جبرية خارج لبنان، واتى للمحافظة على الحرية التي افتقدناه وتطويرها وتنميتها، وتسلّم الحكم بهذه المبادىء للمحافظة على حرية وطرامة كل لبناني لأي طائفة او حزب انتمى".



وسأل كنعان "هل ممكن أن يفكّر أحد للحظة، ان الرئيس العماد ميشال عون الذي قال يوماً إن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت، سيقبل في عهده ان تضرب الحرية او تخنق تحت اي عنوان او مصلحة او حجّة؟".



واكد كنعان "ان الحرية مصانة بالدستورية ورئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام الدستور، وهو يجسّد بشخصه هذه القيم وهذا التمرّد على الظلم والاحتلال ونحر الحرية الشخصية في لبنان والعدالة التي طالما عانى اللبنانيون على مدى سنوات من تغييبها يوم خطفت الديموقراطية"، وقال " الرئيس عون يحافظ على هذه المبادىء على رغم كل الظلم الذي يواجهه، لذلك، يقول ان حق التواصل والتعبير لكل اللبنانيين مقدس ويجب حمايته وعدم التنازل عنه".



وسأل كنعان " ما هي الديموقراطية اذا لم تكن حرية التعبير والتواصل مع كل الناس وكل المناطق من كل الطوائف والمذاهب والانتماءات وبكل الأوقات ومن دون شروط او أذونات مسبقة؟".



وقال " الاستغلال السياسي ليس وارداً في قاموسنا، نحن من ربينا على النضال وحرية الرأي والمعتقد والالغاء هو ضد طبيعتنا. وللأسف، هناك عملية اعتداء حصلت، والقضاء لا يخيف الاّ المعتدي، ونحن نريد العدالة لا الانتقام، ونحن نريد العدالة للإشتراكي كما الديموقراطي والتيار والقوات والكتائب وكل مواطن في لبنان لنحافظ على دولتنا وكرامتنا وسمعتنا في العالم، ونحن نعرف ان سمعة لبنان كدولة قانون ومؤسسات مهمّة ونحتاج اليها اليوم ".



وأكد كنعان أن "رئيس الجمهورية ينادي بعمل المؤسسات، والهم الذي لديه هو همّ الانتاجية في البلاد، ولم يصل الى موقع من أجل السلطة، فلطالما كان رئيس قلوب اللبانيين على مدى سنوات قبل انتخابه" وقال " ما يهمنا هي معالجة الكهرباء التي يرهق عجزها الخزينة وتنفيذ خطة الكهرباء، وانشاء المعامل وتلزيمها، وهو ما لا يحصل بالتعطيل والنكايات. ويهمنا ان تكون الموازنات في وقتها، وان لا يصيب التقشف المواطن العاجز عن تأمين لقمة العجز، بل ان يطال العجز والفساد ويضع اولويات للبنانيين، وان لا تصرف مصداقية الدولة في حادثة، ونحن من يجهد يومياً لتأمين الحد الأدنى من السمعة المطلوبة دولياً".



وقال " لا يجوز تعطيل الحكومة والقضاء، واللامسؤولية تأخذنا الى التعاطي بخفّة، وهو ما لا يجب ان يستهان به، خصوصاً عشية تقارير مؤسسات دولية، يجب ان لا نلاقيها بالتعطيل وبتغييب القانون وتدمير الثقة بمؤسساتنا. بل يواجه بعمل يومي لأن لا شيء اهم من اقتصادنا وماليتنا والبناء على الايجابيات التي تحققت في فترة قليلة في ظل هذا العهد، حيث انجزنا ثلاث موازنات في غضون سنتين بعد 12 عاماً من غياب الموازنات، وهو ما اعطى اشارات للعالم بأن تغييراً ما حصل وهناك من يتعاون لترميم الصورة التي دمّرت وشوّهت في السنوات الماضية،وهو ما سمعته من مسؤولين دوليين زاروا لبنان في الفترة السابقة".



اضاف " يحكى كثيراً عن قطوعات الحسابات، التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 بفضل المسار الذي بدأناه في العام 2010ـ ، وقد اعطي ديوان المحاسبة باصرار من رئيس الجمهورية، فرصة لانجاز والتدقيق بالحسابات المالية التي احيلت اليه عن السنوات الماضية، وهو انجاز كبير لا يواجه بالهروب من المسؤولية، والشجاعة والالتزام بالناس والمجتمع يكون بالاعتراف بالخطأ وترك القضاء ليأخذ مجراه".



وسأل " ما الذي يمنع الحكومة من ان تجتمع والقضاء من ان يواصل عمله؟ واجاب" لا شيء وهو ما يطالب به رئيس الجمهورية فهل يجوز تصويره كطرف؟" وقال " اذا كان الولاء للبنان ولدستوره وللقانون، واذا كانت المحافظة على الديموقراطية والعدالة تطرّفاً، فنحن اكثر المتطرفين".



وختم كنعان بالقول " ليكن معلوماً للجميع أننا جنود الحرية ولا حياة من دونها، ونحن جنود الديموقراطية ولن نساوم عليها، ونحن جنود عدالة لا شريعة غاب، ونضالنا كان وسيبقى لتحقيق هذه المبادىء".



كلمة المنسق والتكريم



وكانت كلمة لأنا ماريا رزق باسم الشباب اكدت فيها " مواصلة مسيرة النصال في مدرسة حياة مليئة بالعنفوان والايمان بالقضية" ومشددة على أن "قناعتنا ان الغنى بالغربة فقر، والفقر بقلب الوطن غنى"، ومعتبرة "ان صوت الرجاء سيبقى أقوى من كل اصوات التخويف والتيئيس".



أما منسق الهيئة داني متى "فشكر للوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان الثقة التي اولياها للهيئة الجديدة، كما شكر للمنسق السابق أمين الخوري الذي عمل على مدار 15 عاماً وتحمّل المسؤولية حتى بات التيار الرقم الصعب في اي معادلة سياسية في الدكوانة"، وقال "التيار سيبقى السد المنيع في وجه كل الفاسدين والمفسدين للوصول الى لبنان الذي يحلم به اللبنانيون".



وحيا متى رئيس الجمهورية وقائد الجيش على بعد أيام من عيد الجيش، منوّها بعمل النائب كنعان وقال " على الرغم من أنه المحامي، الاّ انه استحق لقب مهندس مالية البلاد".



وشارك كنعان والمعلوف واعضاء هيئة الدكوانة في تكريم المنسق السابق امين الخوري وتقديم تدرع له، وقد شكر بدوره الهيئة على هذه اللفتة.