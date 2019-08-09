تقسيم أقلام الاقتراع في صور لانتخاب البديل عن الموسوي

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أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن قرارا حمل الرقم 1370، قسمت بموجبه وحددت أقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، الى 328 قلم اقتراع، وذلك بناء على المرسوم الرقم 4340 تاريخ 31/1/2019، وبناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، لا سيما المادة 43 منه، وبناء على المرسوم الرقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بـ “دعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي”.