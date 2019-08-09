أبي خليل: خيارنا الدولة ومحاسبة المرتكبين ولن ننجر الى اشكال طائفي

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أمل النائب سيزار أبي خليل أن ينعقد مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لعدم تعطيل مشاريع الدولة ومصالح الناس، لافتا الى أنه يبدو أن "هناك من يريد أخذ الحكومة رهينة".



واعتبر أبي خليل في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI على القضاء ومحاولة التشكيك به في ملف حادثة قبرشمون يهدف لتعطيله من أجل الذهاب الى تسوية سياسية، وقال:"نحن خيارنا الدولة ومحاسبة المرتكبين ولن ننجر الى اشكال طائفي".



وشرح أبي خليل أن "هناك جريمة حصلت في قبرشمون بعد سلسلة اعتداءات بدأت برمي قنبلة على مخيم التيار الوطني الحر في كفرمتى حينها وأخرى على كنيسة منصورية بحمدون، قبل أن تنتهي الامور بحادثة البساتين وما أدت اليه".