مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 13

A + A -

قتل عسكريان سوريان وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات قصف نفذها المسلحون في منطقة إدلب لخفض التوتر، حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم الخميس.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر باكين، إن 46 عملية قصف تم رصدها في المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما أشار إلى تمركز أعداد كبيرة من مسلحي "المجموعات الإرهابية" قرب قرية كبانة في محافظة اللاذقية.

كما أخبر باكين أن المسلحين حاولوا، قرابة الساعة 16:00، امس الخميس، استهداف قاعدة حميميم الجوية (وهي مقر مركز المصالحة الروسي) بريف اللاذقية.

وأوضح أن وسائل الاستطلاع الجوي رصدت أربع عمليات إطلاق باستخدام راجمة للصواريخ تابعة للمسلحين في محيط قرية كبانة. وأشار رئيس المركز إلى أن انفجار الصواريخ التي سقطت في بلدة تقع على بعد كيلومترين من مطار حميميم، خلف مقتل مدنيين وإصابة أربعة آخرين، بمن فيهم طفل، بجروح.

وأكد الضابط أن القصف لم يوقع إصابات في صفوف العسكريين الروس وأن القاعدة تعمل كالمعتاد.