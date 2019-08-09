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عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 آب 2019

9
AUGUST
2019
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 البناء: كاتس يؤكد مشاركة «إسرائيلية» في حشود الخليج... وإيران تحذّر من أنها ستواجه وبقوة 

تفاهم رئاسي على اجتماع الحكومة... والحصيلة مراوحة لما بعد العيد
الحريري إلى واشنطن... وقلق مالي من تصنيفات دولية تزيد الضغوط

 



الأخبار: مناقصة التنصّت: إسرائيل بيننا!
جنبلاط يعرقل الحل

 



اللواء: إعتراض جنبلاطي ورفض أرسلاني يحولان دون الدعوة لمجلس الوزراء اليوم
إجتماع بعبدا يقوِّم المعالجة.. والإشتباك الدبلوماسي مع عوكر قد يؤثِّر على مشاركة لبنان في إجتماعات نيويورك

 

 


الديار: التفاؤل لفترة تحول الى تشاؤم ومن ثم انتقل الى التصادم
الاولوية اليوم تقوم على استمرار الحكومة وعدم سقوطها

 

 


النهار: الحريري يدفع نحو جلسة اليوم وتفخيخ الجهود المتجدِّدة للحل

 

 


الجمهورية: تفاؤل النهار.. يمحوه الليل

 

 

 

the daily star: New bid over Aley fallout hits snags

 

 


?l'orient le jour: Avec la reprise de la médiation Ibrahim, le Conseil des ministres pourra-t-il se tenir ce soir 

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