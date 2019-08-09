أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 آب 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت سفارات غربية عن جدية حملات مكافحة الفساد بعدما ظهر إلى العلن عقد شراء مبنى استعراضي لواحدة من الشركات المملوكة للدولة بملايين الدولارات بتوقيع وزير ولم تهتزّ الدولة والقضاء وهيئات الرقابة، ولم يشعر الوزير بالقلق، معتبرة أنّ ذلك وحده يكفي للإستنتاج بأنّ الكلّ يعلم أنّ مكافحة الفساد ليست حملة ما لم تزرع الذعر عند كلّ صاحب توقيع على صرف المال العام قبل أن يوقع خشية دخول السجن…

اللواء: أسرار

لغز

يواجه مودعون صعوبات مباشرة في تحويلات ودائع «غير حرزانة» إلى العملات الصعبة، تجاوزاً لكل التقاليد والأنظمة المعمول بها؟!



غمز

خلافاً لما هو معمول به، لم يلحظ مشاهدون نقل محطة حزبية احتفالاً خطابياً لتيار حليف!



همس

وضعت سفيرة دولة كبرى وزيراً معنياً بعزمها على إصدار بيان حول أحداث قبرشمون..

الجمهورية: أسرار

جواب سلبي

طلب مرجع سياسي من حزب بارز جواباً حول مسألة حسّاسة ولمّا تأخّر الجواب قال:» لمّا بيتأخَّر الجواب يعني الجواب سلبي».

زيارة لزعيم حزبي

يزور رئيس حزب بارز قريباً زعيماً حزبياً في منطقته حيث سيعدّ له إستقبالاً كبيراً غير مسبوق.

وزير أصبح وحيداً

إكتشف أحد الوزراء بعد ظهور إشكالية كبيرة في قرار إتخذه أنه أصبح وحيداً ولم يجد أحداً يدعمه أو يقف معه.



