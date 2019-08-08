متى ستصل الموجة اللاهبة إلى لبنان؟!

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كتب الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على حسابه على "فيسبوك": "الموجة الحارة السادسة نحو لبنان والحرارة تلامس 38 بقاعاً.

تراجعت درجات الحرارة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمعدل ثلاثة درجات مئوية بخاصة في الداخل علماً انّ نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة فوق الجبال الغربية والخط الساحلي، وتأثر لبنان بأجواء جنوب تركيا التي تعرضت لطقس متقلب الى بارد وممطر، فتحوّل الجوّ الى معتدل وغائم وبارد ليلاً مع ضباب كثيف على الجبال، لكن ما ينتظر الدول العربية ليس الاّ ثورة جديدة للمنخفض الهندي الموسمي بقيمه المتدنية التي ستصل الى992hpa يوم السبت فتتمدد الموجة الحارة السادسة لهذا الصيف من شبه الجزيرة العربية نحو مصر وتطال تركيا وحوض البحر الأسود فترتفع درجات الحرارة في الأردن وسوريا لتتخطى 45 درجة وتلامس 38 في البقاع و 34 ساحلاً مع رطوبة مرتفعة، و 42 في دمشق ويتوقع ان تستمر نحو خمسة ايام.

طقس لبنان ليوم الخميس مشمس وغائم مع ضباب على الجبال يتحول تدريجياً الى صافي يوم الجمعة وقليل الغيوم وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع لتدخل الموجة اللاهبة يوم السبت ظهراً المنطقة.

الحرارة على الساحل: 30/24

في طرابلس: 32/25

على الجبال 1200 متر: 26 درجة تنخفض ليلاً الى 18 درجة

في البقاع: 33 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.

الرطوبة: على الساحل 88% وفي الداخل: 55%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية،

الضغط الجوي: ". 1007hpa".