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تغيّب عن مركز تقديم الإمتحانات الرسمية لكنه نجح... وزارة التربية توضح ما حصل

8
AUGUST
2019
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أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، ردا على ما نشره أحد رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية في جبل لبنان وأشار فيه إلى غياب أحد المرشحين عن مركز انطلياس، ثم فوجئ بنجاحه، أن "المرشح غبريال شهيد فضول قد تعرض لحادث في 24/7/2019 ودخل مستشفى بحنس في حالة طارئة وتقدم اهله بطلب خاص بتاريخ 26/7/2019 لنقله إلى مركز حاجات خاصة ليلقى المساعدة المطلوبة نظرا الى إصابته في الرأس والعين، وقد أرفق الطلب بتقرير طبي وتقرير من قوى الأمن الداخلي.

وقد أجرى امتحاناته بعدما تم تغيير مركز الامتحانات قبل يومين من الامتحانات، وألحق من اليوم الأول للإمتحانات بالمركز المخصص لذوي الحاجات الخاصة في مدرسة الأوروغواي نظرا الى حالته الصحية، وتم تخصيص قارئ وكاتب لمساعدته على سماع السؤال وكتابة ما يقوله. وقد نجح في الامتحانات.

من جهتها، استدعت الإدارة رئيس المركز للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، لكونه عمد الى التشهير بالامتحانات دون العودة الى إدارته للتأكد من صحة ما يعلنه". 

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