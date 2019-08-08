الرئيس عون عرض ورئيس مجلس الوزراء التطورات على الساحة اللبنانية "الحلول باتت في خواتيمها"

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، كما كان توافق على اهمية انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت لمتابعة المشاريع والقوانين التي من شأنها اعادة دوران عجلة الوضع الاقتصادي وتسهيل امور المواطنين. كما انضم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الاجتماع في وقت لاحق.



تصريح الرئيس الحريري

وبعد اللقاء، ادلى الرئيس الحريري بالتصريح التالي الى الصحافيين: "اود بداية ان اهنىء اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يكون عيداً مباركاً لهم جميعاً، وبصورة خاصة للمسلمين منهم."



اضاف: "كان الاجتماع ايجابياً جداً، وان شاء الله تسير الامور في هذا الاتجاه. وان الحلول باتت في خواتيمها، وانا متفائل اكثر من قبل. علينا الانتظار قليلاً، وتسمعون بعدها الخبر السار."