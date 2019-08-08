العنوان الجديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: www.nclw.gov.lb

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تعلن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن الموقع الإلكتروني التابع لها قد أصبح التالي www.nclw.gov.lb، كما أن عناوين رسائل البريد الإلكتروني التابعة لها ولإعضائها وموظفيها، أصبحت تنتهي بالعنوان التالي: @nclw.gov.lb

وقد أتى هذا التغييرمنعاً للالتباس وانسجاماً مع طبيعة الهيئة التي تمثّل الآلية الرسمية المنشأة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون الرقم 720/1998، وهي هيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة والوزارات والإدارات العامة في المواضيع المتعلقة بقضايا النساء، كما أنها منوطة بموجب القانون بمهام تنفيذية وتنسيقية، ولم يكن العنوان السابق لموقعها يعكس طبيعتها الحقيقية كهيئة رسمية، لذا استوجب اعتماد العنوان الجديد الذي يحمل عبارة GOV بدلاً من ORG.