رسالة إيرانية إلى السيد نصر الله في ذكرى "انتصار تموز"

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هنّأ الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، عبر موقع "العهد" الاخباري، الأمين العام لحزب الله ومجاهدي المقاومة الاسلامية الشجعان في ذكرى انتصار تموز 2006.

وجاء في رسالته: "أهنئ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وجميع مجاهدي المقاومة الاسلامية في ذكرى الانتصار في حرب الـ33 يومًا"، مضيفاً "المقاومة الاسلامية استطاعت في حرب تموز أن تحطم أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وأفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو - اميركي".

وفي رسالته، قال شمخاني "اليوم المقاومة الاسلامية في لبنان إلى جانب جبهة المقاومة استطاعت بالتضحية وتقديم الشهداء الاعزاء، أن تنقذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري ودون شك أن العالم اليوم هو مدين لتضحيات مجاهدي المقاومة الاسلامية".

وتابع شمخاني: "يجب على الكيان الصهيوني أن يكون قد أدرك بأن رجال المقاومة بأعينهم الساهرة يراقبون دومًا الإجراءات الصهيونية لخلق الشر وإشعال نار الأزمات، وسيلحقون الهزيمة والعار بالصهاينة في جميع الجبهات".

ولفت الى أن "صدق وشجاعة وبصيرة السيد نصرالله، كانت عاملًا حاسمًا في حركة ودور حزب الله في خلق الوحدة الوطنية في داخل لبنان والأمن والاستقرار في حدود هذا البلد"، مؤكداً دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، وقال: "كما قال قائد الثورة، إن الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 عامًا القادمة. وسنرى قريبًا ذلك اليوم الذي ستحرر فيه فلسطين ويصلي أبناء المقاومة في القدس".