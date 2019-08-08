الديمقراطي في بعلشميه: ننفي علاقتنا بأي اشكال حصل في البلدة والعلاقة مع القومي ممتازة

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نفت وحدة بعلشميه في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان لها، الشائعات المغرضة التي يتم اطلاقها منذ البارحة حول اشكال بين مناصرين للحزبومناصرين للحزب السوري القومي الاجتماعي في البلدة.

وأشارت الوحدة إلى أن الإشكال الذي وقع هو اشكال فردي، ولا علاقة للحزب بأي اطلاق نارٍ قد حصل، ونأسف لمحاولة استغلاله من قبلالبعض وتحويره إلى المنحى الحزبي والسياسي، مؤكدة أن العلاقة مع الرفقاء في الحزب القومي في البلدة هي أكثر من ممتازة وثمّة تنسيق دائموتواصل مستمر معهم، ولا يمكن السماح لأحد بالاصطياد بالمياه العكرة ومحاولة خلق انقسامات فيما بيننا.