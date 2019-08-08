بالصور - التيار الوطني الحر - اوروبا في زيارة الى قصر بعبدا

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شارك التيار الوطني الحر في منطقة اوروبا في الزيارة التي قام بها الانتشار الى قصر بعبدا للقاء فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

وترأس الوفد منسق اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي وممثل اوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ ومساعد المنسق العام للانتشار رالف معكرون الذي شدد اننا نأتي كل سنة الى قصر الشعب لاستمداد القوة والتحفيز من فخامة الرئيس. واعتبر فلفلي اننا وان كنا نأتي من بلدان تمارس الديموقراطية بعراقة الا اننا فخورون برئيس جمهورية لبنان في شرق معقد يمارس السيادة الوطنية والقرار الحر بشكل منقطع النظير. وأكد اننا كما كنا الى جانب العماد عون في خياراته الاستراتيجية الرابحة فاننا الى جانبه ايضا في معركة صون الاقتصاد وليس صدفة ان نكون مع العماد عون في ٧ آب لما يمثل هذا التاريخ من رمزيات.

كما شارك في اللقاء منسقين جدد من ال ٢٠ دولة أوروبية التي يتواجد فيها التيار كأوكرانيا ورومانيا واليونان.



وبعد اللقاء شرب الجميع نخب اللقاء على غداء جامع قبل توجههم للمشاركة في وضع حجر الاساس لمركز التيار الوطني الحر في الضبية.