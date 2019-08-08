درغام ردا على قاطيشا: تاريخ باسيل القصير مليء بالانجازات الوطنية لا فساد ولا دماء فيه

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رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام على بيان النائب وهبة قاطيشا بالقول: "إن كنتم تهوون وتتقنون الكذب، وتستمرون بسياسة تضليل الرأي العام، فلا أعتقد أن ذاكرة اللبنانيين ضعيفة، نحن لا نهوى نبش جراح الماضي ولكن نؤكد أن تاريخ رئيس التيار الوزير جبران باسيل نظيف لا فساد فيه ولا صفقات مشبوهة ولا دماء.



التاريخ"السياسي القصير"، كما اسماه سعادة الزميل مليء بالانجازات والمشاريع التي تكرس مفهوم الدولة والشراكة الحقيقة في الوطن، وإستعادة الحقوق والكرامة. مليء بمفهوم تكريس العيش الواحد وازالة الحواجز والمحميات.



وتابع درغام: "نحب أن نذكر الزميل قاطيشا أن الوزير باسيل لم يدخل النفايات السامة الى مدينة جبيل بصفقات تفوح منها رائحة المال. الوزير باسيل لم يلوث يده بدماء الرئيس طوني فرنجية، والرئيس عمر كرامة، وداني شمعون ولم يقتل الياس الزايك، ولم يقتل العميد كنعان.. ".



وختم درغام: "الوزير باسيل يدافع عن الشراكة لأنه يؤمن بالدولة وبمشروعها، لأنه اختار الجمهورية ولم يساوم على الرئاسة، فالرئاسة أرخص من حقوقنا وأرخص من الكرامة في الجبل، وتبقى العبرة في ذاكرة اللبنانيين التي لا يمكن أن تمحوها الصورة البرئية التي تحاولون إظهارها عبر نشر الأكاذيب، لأن صور القتل والدمار والخراب والتهجير، آلمت الكثير من اللبنانيين.