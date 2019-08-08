أكرم شهيّب يقرّ بالخطأ.. ويعتذر!

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أوضح وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيّب خلال مؤتمر صحافي لشرح الاشكالات التقنية في إصدار نتائج "الترمينال"، أن "التصحيح تمّ بدون أخطاء ونقل العلامات والتدقيق تم بدقة أيضاً وبدون أيّ أخطاء وبالتالي فإنّ النتائج الورقية والالكترونية صحيحة ومطابقة 100%".

وأشار إلى أن "الخطأ حصل في جمع رقم السؤال مع العلامات الممنوحة على الأسئلة عند النشر ما أدى إلى زيادة العلامات".

واعتذر وزير التربية "على الخطأ"، مؤكدا "أنه ليس مقصودا وهو خطأ تقني"، مشيرا إلى أنه "نتحمل المسؤولية كوزارة كاملةً ونتفهم شعور المرشحين ومرارة الأهل والمسؤول عن الموضوع تمت محاسبته وقبول استقالته فوراً ".

ولفت إلى أن "أبواب الوزارة مفتوحة غداً أمام التلاميذ والأهل من أجل الاطلاع على العلامات".

كما شدد على أنه "لن نوقع إفادة لأنها مقتل للدولة وللشهادة وللطالب".

وكانت وزارة التربية أصدرت نتائج الدورة الثانية للترمينال قبل منتصف ليل أمس ثم عادت وسحبتها.

وبعد إصدارها من جديد تغيرت العلامات وعشرات الطلاب رسبوا بعد أن كانوا ناجحين.