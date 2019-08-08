وعد من وزيرة الداخلية الى نقولا صحناوي

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اعلن النائب نقولا صحناوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، اننا "تلقينا وعداً من الوزيرة ريا الحسن بتحريك ملف نقل مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الاشرفية، وقد كانت متفهمة للاضرار الناتجة جراء الإجراءات الأمنية المتخذة، والتي تسبب زحمة سير خانقة بالاضافة الى خنق الأهالي والقاطنين في الجوار".

واشار الى اننا "تحدثنا مع الوزيرة الحسن عن اهمية تأسيس شرطة بلدية بيروت لاهمية هذا الجهاز في مكافحة المخالفات والتعديات في العاصمة".

وأخيراً، لفت الى اننا "طالبنا الحسن بالعمل على تسريع معاملات المواطنين في المخافر ومراكز الشرطة خاصة على صعيد طلب النشرة بحيث تصل فترة انتظار المواطن لساعات طويلة، وتناقشنا بعدة حلول تساهم في خدمة المجتمع".