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لقاءات سياسية واقتصادية وامنية في قصر بعبدا والرئيس عون عرض للتحضيرات لانتقاله الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين

8
AUGUST
2019
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رئيس الجمهورية  اطلع على التحضيرات للاحتفالات بسنة البطريرك الحويك ومؤتمر جمعية الطاقة اللبنانية للصحة 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع الامنية في البلاد واوضاع مؤسسات وزارة الدفاع وحاجاتها.
 
النائب ماريو عون
واستقبل الرئيس عون، النائب ماريو عون واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة في ضوء التطورات الاخيرة. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة الشوف الانمائية، والتحضيرات الجارية لانتقال رئيس الجمهورية الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين في منتصف آب الجاري.
 
الوزير السابق رائد خوري
 
وعرض الرئيس عون مع الوزير السابق رائد خوري الاوضاع الاقتصادية في البلاد ولاسيما ما يتعلق بمتابعة الخطة الاقتصادية الوطنية التي وضعت بالتعاون مع مؤسسة " ماكينزي" والتي من شأنها ان تحقق النهوض الاقتصادي، وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء واقرارها.
 
اللجنة البطريركية لسنة البطريرك الحويك
 
واستقبل الرئيس عون وفدا من اللجنة المركزية البطريركية لسنة البطريرك الياس الحويك ومئوية لبنان الكبير برئاسة المطران سمير مظلوم رئيس المركز الماروني للتوثيق والابحاث، وعضوية رئيس الرابطة المارونية النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وعضو اللجنة البطريركية السفير خليل كرم والمنسقة العامة في اللجنة الانسة نايلة فياض، وقد اطلع الوفد الرئيس عون على التحضيرات الجارية للاحتفالات الخاصة بسنة البطريرك الحويك والتي تستمر سنة كاملة وتبدأ بقداس يقيمه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في 31 آب الجاري في الصرح البطريركي في بكركي بالتعاون مع راهبات العائلة المقدسة التي اسسها البطريرك الحويك. كما تناول البحث مشاركة البطريركية المارونية في احياء مئوية لبنان الكبير. وحضر اللقاء، وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
 
مؤتمر جمعية الطاقة اللبنانية للصحة
 
واستقبل الرئيس عون رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الاب سليم دكاش ورئيسة جمعية الطاقة اللبنانية للصحة LEBANESE HEALTH ENERGY  الدكتورة اسمى صليبا  اللذين اطلعا رئيس الجمهورية على التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الثاني الذي تنظمه جمعية الطاقة اللبنانية للصحة في حرم جامعة القديس يوسف في المتحف يومي 1و2 تشرين الثاني المقبل تحت عنوان " لبنان نحو صحة افضل". 
 
ونوه الرئيس عون بالجهد الذي تقوم به الجمعية بالتعاون مع جامعة القديس يوسف، مركزا على اهمية التنسيق بين مختلف قطاعات الطب لتحقيق سياسة صحية رائدة.
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