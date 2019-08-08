سلسلة قرارات للجنة المال

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إتخذت لجنة المال والموازنة التي اجتمعت اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان سلسلة قرارات أبرزها:

- إقرار إتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ٣٤ مليون يورو لتمويل مشروع الصرف الصحي في وادي قاديشا.

- إقرار إعتماد إضافي بقيمة ٩٤،٤ مليون دولار لاستكمال مشاريع وصلة مارشعيا - العطشانة - عين علق وبعبدات - المتين - بشليما والمرحلة الثالثة من المتن السريع روميه - بيت مري - عين سعادة وسراي صور وقصر عدل النبطية ومياه الشفة في الهرمل وطريق اهمج -اللقلوق ودرعون - حريصا

- إقرار إتفاقية قرض ميسر مع الصندوق العربي بقيمة ٥٦ مليون دينار كويتي لاستكمال مشروع الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق زوق مصبح - جعيتا.