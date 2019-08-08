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نصري لحود: للالتفاف حول مشروع رئاسة الجمهورية لبناء الدولة الحديثة

8
AUGUST
2019
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أكد المحامي نصري لحود على ضرورة الالتفاف حول مشروع رئاسة الجمهورية لبناء الدولة الحديثة.


ولفت في حديث صحافي الى ضرورة أن تتعامل الدولة مع مواطنيها بعدل، من دون مراعاة للوضعيات السياسية والطائفية.


وقال: "على الدولة ان تكون الطرف الأقوى ويكون جميع السياسيين تحت سقف الدولة، وتكون التحقيقات شفافة ويتحاسب أي مسؤول مهما علا شأنه".


ورأى أنه من الضروري وجود مجلس وزراء مصغّر يتعاطى بالشؤون الاساسية لأن "الباخرة إن غرقت غرق الجميع".


واعتبر أن الموازنة تقشفية لم يكن فيها بعد اقتصادي، مشيرا الى أن صناعة الفرق لا تتمّ عبر حسومات من القضاة والعسكريين بل بقانون اعادة الاموال المنهوبة الذي تقدّم به مؤخرا التيار الوطني الحر وعلى رأسه وزير الخارجية جبران باسيل، لأن لبنان نهب منذ 30 عاما.


وقال: "لبنان لم يُنهب في السنتين الاخيرتين بل في السنوات الـ30 التي سبقت".


ورأى أن "الهجوم على باسيل هجوم استباقي لأن هدفه مكافحة الفساد وتفكيك منظومته في لبنان".

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